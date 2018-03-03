نهيان بن زايد يشهد انطلاق بطولة العالم للجوجيتسو للشباب والناشئين

الشارقة 24 – وام:



حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، يوم الجمعة، انطلاق منافسات بطولة العالم للجوجيتسو للشباب والناشئين، بدورتها التاسعة التي تقام للمرة الأولى في دولة الإمارات، وفي القارة الآسيوية عموماً، وتستضيف نزالاتها صالة "مبادلة أرينا" في أبوظبي.



وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العام للبطولة في اليوم الأول، وفي سابقة عالمية تعتبر الأولى من نوعها حصد منتخبنا الوطني 31 ميدالية ملونة "9 ذهبيات و7 فضيات و15 برونزية"، في يوم واحد.



وتوّج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان الفائزين بالميداليات، مؤكداً أن الدعم السخي والاهتمام الكبيرين من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يثمران عن نجاحات كبيرة ومنجزات تنموية لمسيرة الرياضة والرياضيين، ما كان له الدور الرئيسي والبارز لوصول أبوظبي إلى هذه المكانة العالمية المتميزة التي أهلتها لاستضافة حدث دولي مهم، مثل بطولة العالم للجوجيتسو للشباب والناشئين.



حضر حفل افتتاح البطولة، باناجياتوس ثيودوروبولوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إلى جانب منصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإماات للجوجيتسو.