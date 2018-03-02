فريق كرة يد الشارقة يختتم تمهيدي الدوري بالفوز على الوصل

الشارقة 24:



اختتم فريق كرة اليد بنادي الشارقة، يوم الجمعة، مباريات الدور الثاني التمهيدي لبطولة دوري رجال اليد، بالفوز على الوصل بنتيجة 20-16، لحساب الجولة العاشرة والنهائية في هذه المرحلة، التي لم تغير نتائجها في مواقع الفرق، بجدول الترتيب العام للدوري.



وتربع فريق يد الشارقة على القمة، بسجل خال من الهزائم، برصيد 28 نقطة جمعها من 8 انتصارات وتعادلين.



وجاء في المركز الثاني شباب الأهلي دبي برصيد 23 نقطة، ثم النصر بنفس الرصيد من النقاط في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة لصالح شباب الأهلي.



وضمنت الفرق الثلاثة، اللعب في الدور النهائي للبطولة، وبانتظار ما ستسفر عنه نتيجة دور الترضية بين الفرق الثلاثة، التي احتلت المراكز من الرابع حتى السادس، وهي الوصل، والعين، والجزيرة.



وستقام مباريات هذا الدور بنظام الدوري من دور واحد، خلال الفترة من 9 حتى 16 مارس الجاري، والتي سيتحدد بعدها الفريق الرابع، الذي يجب أن يحتل المركز الأول بنهاية دور الترضية، ليكمل عقد فرق الدور النهائي "المربع الذهبي"، الذي ستقام مبارياته خلال الفترة من 23 مارس حتى 6 إبريل المقبل، لتحديد بطل موسم2017-2018.



وسيقام الدور النهائي، بنظام الدوري من دور واحد على 3 مجموعات، حيث يستضيف النصر صاحب المركز الثالث التجمع الأول، وعلى ملعب شباب الأهلي يتم استضافة التجمع الثاني، وتحتضن الصالة البيضاء منافسات التجمع الثالث، ويدخل الشارقة المربع الذهبي كأول الترتيب، وفي جعبته 3 نقاط إلى جانب نقطتين للوصيف، ونقطة واحدة للثالث، أما الرابع فيخوض لقاءاته بلا رصيد.