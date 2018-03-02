افتتاح بطولة الشارقة للطيران الشراعي

الشارقة 24 – وام:



افتتح سعادة سلطان محمد بن هويدن رئيس المجلس البلدي بمنطقة المدام، مساء الخميس، بطولة الشارقة للطيران الشراعي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.



وتعد البطولة، باكورة أنشطة الاتحاد للاحتفاء بعام زايد 2018، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 70 قافزاً من نجوم هذه الرياضة، من أبناء الإمارات ودول الخليج العربي، إلى جانب عدد من النجوم الأجانب.



شهد حفل الافتتاح، الشيخ سهيل بن أحمد آل مكتوم، ونصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات العربية للرياضات الجوية، وسالم عبيد مدير بلدية المدام، ومحمد يوسف نائب رئيس الاتحاد، وسالم أكرم الأمين العام للاتحاد، وخالد الناخي ممثل مجلس الشارقة الرياضي، وعبيد المنصوري مدير البطولة ممثل الاتحاد الدولي، وعلي الحمادي رئيس لجنة الافتتاح، وعدد من المسؤولين والمهتمين بهذه الرياضة وعشاقها.



وأشاد سلطان بن هويدن بالجهود الكبيرة التي بذلها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية في التحضير للنسخة الأولى للبطولة التي تحتضنها إمارة الشارقة، وثمن الدعم الكبير لهذا الحدث من مجلس الشارقة الرياضي.



من جهته، ثمن نصر النيادي، رعاية سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة للبطولة، ودعم مجلس الشارقة الرياضي، مشيراً إلى أن هذه البطولة سيتم تعميمها خلال السنوات المقبلة، على مختلف إمارات الدولة.



شمل حفل الافتتاح، فقرات متنوعة تضمنت استعراضات جوية مبهرة، قدمها بطل العالم الإسباني مالي كيتا، إلى جانب البطل العالمي الإماراتي طارق السعدي، إضافة إلى عدد من العروض الجوية والفقرات التراثية والموسيقية.