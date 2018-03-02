مراكز متقدمة لفرسان الإمارات بمنافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

الشارقة 24:



ارتفعت وتيرة المنافسات في اليوم الثاني للنسخة الخامسة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2018، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، حيث يشارك 147 فارساً وفارسة من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم ليتنافسوا على صهوة 180 جواداً.



واستطاع أبناء الإمارات ولليوم الثاني على التوالي، الفوز بمراكز متقدمة خلال أولى جولات اليوم الثاني للكأس، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبدعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، وبتنظيم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.



وجدير بالذكر أن البطولة تضم هذا العام ست فئات مختلفة، يتنافس فيها 58 فارساً وفارسة من دولة الإمارات العربية المتحدة مع أبرز الفرسان من جميع أنحاء العالم، معززين بذلك مكانة مدينة أبوظبي على خارطة بطولات قفز الحواجز العالمية.