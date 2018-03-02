ترقية 177 لاعباً بأحزمة التايكوندو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس

الشارقة 24:



أنهى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الاختبار السادس، لتسليم أحزمة الترقي لجميع لاعبي ولاعبات النادي في التايكوندو، بمشاركة تسعة مراكز تدريبية على مستوى الدولة.



وبلغ عدد من تمت ترقيتهم في أحزمة التايكوندو 177 لاعباً ولاعبة، خلال الاختبار الدي جرى تنظيمه بالصالة الرياضية بنادي الشارقة للألعاب الفردية.



وأشرف على الاختبار جاسم محمد خلف التميمي، وخبير التايكواندو زياد حماد أبو زاهية، والمدرب الوطني عبد الله حاتم المازمي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.



وفي نهاية الاختبار، أكد عبد العزيز عبد الرحمن النومان، رئيس مجلس الإدارة لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برياضات الدفاع عن النفس، مشيراً إلى أن تلك الألعاب تصل إلى مراتب عليا بجهود الأبطال والمبدعين الذين يشرفون أوطانهم فى المحافل الرياضية العالمية.



فيما توجه محمد علي ماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، بالشكر لجميع القائمين على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذين قاموا بعمل جيد في زمن قياسي.



من جهته وجه عبد الله حاتم المازمي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، شكره للجنة ولإدارة النادي، مؤكداً على أن رسالة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، هي تغذية الأندية الرياضية وكذلك المنتخبات الوطنية باللاعبين واللاعبات القادرين على تحقيق إنجازات محلية ودولية.