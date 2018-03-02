"الحمرية الرياضي" يعتمد 7 مبادرات و21 فعالية في "عام زايد"

الشارقة 24:

انطلاقاً من استراتيجية نادي الحمرية الثقافي الرياضي، الرامية إلى تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تسمية عام 2018 عام زايد، اعتمد مجلس إدارة النادي خلال اجتماعه برئاسة سالم غانم الشامسي، نائب رئيس مجلس الإدارة 7 مبادرات رئيسية و21 فعالية متنوعة، تشمل جوانب رياضية وأخرى ثقافية ومجتمعية، تعزز من أهداف نادي الحمرية ضمن مظلة مجلس الشارقة الرياضي والهيئة العامة للرياضة.

وبهذه المناسبة، أكد جمعة عبيد الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، أن مبادرات النادي تهدف إلى توثيق الجانب الإنساني والخيري والقيادي للأب والقائد الملهم والإنسان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد آل نهيان "طيب الله ثراه"، مبيناً أن النادي يسعى من خلال هذه المبادرات إلى عكس مضامين رسالة الشيخ زايد في كافة المجالات وشتى ميادين الخير، التي ساهمت بشكل كبير في النهضة الحضارية التي شهدها الوطن.

ومن جانبه، قال سالم غانم الشامسي، نائب رئيس مجلس الإدارة، إنه تم تشكيل لجنة عليا لإدارة وتنفيذ مبادرات النادي بمناسبة عام زايد، كما جرى اعتماد برامجها التي سيتم تنفيذها على عدة محاور وتستهدف كافة فئات المجتمع المختلفة، بالإضافة لتفعيل كافة شراكات النادي مع الجهات الحكومية والخاصة لإنجاح المبادرات الرئيسية والفعاليات المنبثقة عنها طيلة العام.