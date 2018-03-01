دوري الخليج العربي: سداسية عيناوية في شباك الوحدة تحفظ صدارة الزعيم

الشارقة24 - محمود علي:

ابتعد العين في صدارة دوري الخليج العربي رافعاً رصيده إلى 41 نقطة عقب فوزه على ضيفه الوحدة بستة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الكلاسيكو الذي استضافه إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن الجولة الـ 18، وبقي الوحدة في المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

تقدم العين بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما بيرج في الدقيقة 32 وكايو في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني سجل البديل جوجاك هدفين للوحدة في الدقيقتين 68 و69، وأعاد بيرج العين للمقدمة مرة أخرى في الدقيقة 72 وسجل عمر عبد الرحمن الرابع في الدقيقة 74.

وسجل حسين الشحات الخامس في الدقيقة 79، والبديل ريان يسلم السادس في الدقيقة 90+1، وأكمل الوحدة المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد أحمد العكبري في الدقيقة 82، وسالم سلطان في الدقيقة 90+3.