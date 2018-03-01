دوري الخليج العربي: ثلاثية للبرتقالي في شباك الظفرة تضعه في "المنطقة الدافئة"

الشارقة 24 - محمود علي:

رفع عجمان رصيده من النقاط إلى 23 نقطة ليحتل المركز السابع مبتعداً عن منطقة الخطر، عقب فوزه على ضيفه الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت الخميس بإستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة الـ 18 لدوري الخليج العربي، وأبقت الخسارة الظفرة في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

وأنهى عجمان الشوط الأول متقدماً بهدفين دون مقابل، سجلهما اديلسون في الدقيقة الثامنة، وماديبو مايغا في الدقيقة 26.

وأضاف اديلسون الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 48، وسجل سعيد الكثيري للظفرة في الدقيقة 85، وشهدت المباراة طرد مدرب الظفرة جوكيكا ولاعب عجمان بكاري كوني.