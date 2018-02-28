النسخة الـ 19 لمهرجان الشارقة للجواد العربي تنطلق الخميس

الشارقة 24 - محمود علي:

تنطلق بنادي الشارقة للفروسية والسباق منافسات النسخة الـ19 من مهرجان الشارقة للجواد العربي غداً الخميس ولمدة 3 أيام.

ويشارك في البطولة 261 جواداً من 8 دول عربية، حيث تقام الفعاليات على مدار 3 أيام.

ويقام المهرجان، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة "الإيكاهو".

وتعتبر البطولة الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تكون معتمدة من منظمة الإيكاهو.

كما يقام المهرجان برعاية "هيئة مطار الشارقة الدولي" الراعي الرسمي ومجلس الشارقة الرياضي وشركة ساسكو وشركة أنابيب ومربط دبي للخيول العربية وشركة لونجين، وشركة ألفا والسوق الحرة بمطار الشارقة "ديفري" ووكالة مطار الشارقة للسفريات "ساتا" ومربط العليا للخيول العربية وطيران العربية وفندق السينترو بالشارقة وبرعاية إعلامية من قناة الشارقة الرياضية وصحيفة الأصالة الإلكترونية وصحيفة زاد.

وسيقام المهرجان على مدار أيامه الـ 3 كالتالي:

اليوم الأول "الخميس":

تنطلق فعاليات المهرجان الخميس الساعة الثالثة ظهراً على أرض الصالة المغطاة بالنادي بالشوط الأول وهو للمهرات بعمر سنة واحدة مقسم إلى فئتين (أ ، ب) برعاية مطار الشارقة الدولي وشركة دفري وشركة ألفا يليه الشوط الثاني وهو شوط للمهرات بعمر سنتين مقسم إلى فئتين ( أ – ب ) وهو برعاية شركة ساسكو وشركة أنابيب ثم الشوط الثالث وهو للمهرات بعمر ثلاث سنوات مقسم إلى فئتين ( أ – ب ) وهو برعاية شركة ساتا وشركة ألفا.

اليوم الثاني

يبدأ اليوم الثاني الساعة الثانية والنصف بالشوط الرابع لفئة المهور بعمر سنة واحدة مقسم إلى فئتين ( أ ، ب ، ج ) وبرعاية شركة دفري، وشركة ساتا، ومطار الشارقة الدولي، ثم الشوط الخامس وهو لفئة المهور بعمر سنتين مقسم إلى فئتين ( أ ، ب ) برعاية شركة ساسكو وشركة أنابيب يليه الشوط السادس وهو شوط المهور بعمر ثلاث سنوات برعاية العربية للطيران، يليه الشوط السابع للأفراس بعمر4 حتى 6 سنوات برعاية مطار الشارقة الدولي يليه الشوط الثامن وهو شوط الأفراس بعمر سبع سنوات فأكبر برعاية فندق السينترو.

اليوم الثالث

اليوم الثالث يبدأ بالشوط التاسع وهو للفحول من4 حتى 6سنوات مقسم إلى فئتين ( أ ، ب ) وهو برعاية شرطة ألفا وقناة الشارقة الرياضية، أما الشوط العاشر والأخير فهو شوط للفحول بعمر سبع سنوات فأكبر برعاية مربط العليا للخيول العربية الأصيلة.

وتتأهل الخيول الحائزة على المركز الأول والثاني للمشاركة في أشواط البطولة وهي 6 أشواط وهي بطولة المهرات بعمر السنة وبطولة المهرات بعمر سنتين وثلاث سنوات، وبطولة الأفراس وبطولة المهور بعمر السنة وبطولة المهور بعمر السنتين وثلاث سنوات وبطولة الفحول.