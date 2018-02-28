تعليمية الشارقة تفوز بلقب النسخة السادسة لشطرنج المؤسسات الحكومية

الشارقة 24 - محمود علي:

اختتمت فعاليات البطولة السادسة للشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، والتي أقيمت بتنظيم من نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

شهد الختام وتكريم الفائزين المستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وعمران عبد الله النعيمي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والمهندس طلال أحمد الزعابي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وأحمد سالم حمد المظلوم أمين السر العام بنادي موظفي حكومة الشارقة.

شارك في البطولة 54 لاعباً ولاعبة مثّلوا 17 هيئة ومؤسسة حكومية هي: الإدارة العامة للدفاع المدني وبلدية الحمرية وبلدية مدينة الشارقة وجمعية الشارقة التعاونية ودائرة الأشغال العامة ودائرة الأوقاف ودائرة التخطيط والمساحة ودائرة التنمية الاقتصادية ومدينة الشارقة للإعلام ومصرف الشارقة الإسلامي ومعهد الشارقة للتراث ومنطقة الشارقة التعليمية ومؤسسة الشارقة للإعلام ونادي الثقة للمعاقين وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير وهيئة طرق ومواصلات الشارقة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة.

وتوج اللاعب مصطفى محمود بشير من منطقة الشارقة التعليمية باللقب بعد حصوله على خمس نقاط من ست جولات، بينما جاء بالمركز الثاني عبد الباري باندا باتبور من جمعية الشارقة التعاونية، وذهب المركز الثالث لجمعية الشارقة التعاونية أيضاً عن طريق اللاعب عثمان سومانتري بن محمد، فيما جاء محمود حلمي أحمد من معهد الشارقة للتراث بالمركز الرابع وحلّت الأستاذة الدولية خلود الزرعوني من دائرة التنمية الاقتصادية بالمركز الخامس.

وأكد المستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة أن هذه الفعاليات تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تهدف إلى خلق وجهة جديدة للموظفين للترويح والترفيه وللحد قدر الإمكان من ضغوط العمل وإتاحة الفرصة لموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية لمزاولة أنشطة رياضية لزيادة التواصل فيما بينهم في ظل تنافس رياضي شريف من أجل تطوير مهارات الموظفين وإكسابهم لياقة بدنية وفكرية مما يعود على حياتهم الاجتماعية والثقافية بالنفع والفائدة.

من جانبه، أشاد عمران عبد الله النعيمي النائب الأول لرئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالفعاليات التي ينظمها نادي موظفي الشارقة الذي يعتبر وجهة حضارية للعاملين بحكومة الشارقة، مثمناً النجاحات الكبيرة التي حققها النادي في جذب موظفي الشارقة للمشاركة في مختلف الفعاليات وزيادة التواصل والتقارب بين الموظفين.

وأشاد المهندس طلال أحمد الزعابي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالتنظيم الرائع للمنافسات من جانب نادي موظفي حكومة الشارقة، مؤكداً أن نادي الشارقة للشطرنج يفتح أبوابه لكافة شرائح المجتمع لممارسة لعبة الشطرنج، مشيراً إلى أن مثل هذه البطولات تعتبر فرصة جيدة لمد جسور التواصل مع المؤسسات والهيئات الحكومية لمزيد من التعاون، مثمناً جهود مجلس الشارقة الرياضي لرعايته وإشرافه على كافة الفعاليات التي تنظمها الأندية بالإمارة الباسمة.