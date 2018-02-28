الوصل والنصر في مواجهة قوية للمنافسة على المركز الثالث بدوري الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

تقام اليوم الأربعاء، مباراة قوية بين الوصل والنصر على استاد الوصل بزعبيل لحساب الجولة الثامنة عشر من دوري الخليج العربي.

وتكتسب المواجهة أهمية كبرى بسبب الصراع المحتدم بينهما على المركز الثالث، حيث يسعى الوصل برصيد 32 نقطة لتوسيع الفارق بينه ومنافسه إلى ست نقاط ليتفرد بالمركز الثالث.

ويخطط النصر صاحب المركز الرابع بـ 29 نقطة لمزاحمة الوصل على مركزه بعد أن يتساوى معه في عدد النقاط، فيما يحتاج العميد للفوز بثلاثية نظيفة ليحتل المركز الثالث بأفضلية المواجهات المباشرة بعد أن خسر لقاء الدور الأول بهدفين نظيفين.

وبعيداً عن صراع المركز الثالث تبقى المواجهة موعودة بالكثير من الندية والإثارة والقوة، من واقع التنافس التاريخي الكبير بين الجارين في مباراة ديربي بر دبي التي تحظى باهتمام جماهيري كبير، ويحشد لها الفريقان كل امكاناتهما من أجل الظهور الجيد وتحقيق التفوق المطلوب.