كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز تنطلق الخميس

الشارقة 24:

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن استكمال الاستعدادات لانطلاق فعاليات النسخة الخامسة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز غداً الخميس، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، حيث يشهد هذا العام مشاركة محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة لأكثر من 180 فارساً وفارسة من ألمع الأسماء في عالم الفروسية من دولة الإمارات وما يزيد عن 40 دولة، للتنافس على مدى الأيام الثلاثة للبطولة ضمن ستة فئات أساسية للفوز باللقب وجوائز البطولة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 650.500 درهم.

وستشهد كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، البطولة المفتوحة أمام الجمهور بشكل مجاني من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، عودة "قرية الفروسية"، الفعالية التي تتضمن أنشطة ترفيهية لكافة أفراد الأسرة، لتؤكد البطولة على مكانتها كواحدة من أهم الفعاليات العالمية للفروسية، والتي تواصل نموها ومضيها قدماً من نجاح إلى نجاح مع مرور السنوات.



وتُعقد البطولة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، "حفظها الله"، بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ووفقاً لتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.



وأعربت الدكتورة مي أحمد الجابر، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن جزيل شكر وعرفان الأكاديمية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، على حرصها الدائم على تنمية وتشجيع المرأة الإماراتية ودعمها لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها، حيث قالت: "تعتبر كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز واحدةَ من أهم الفعاليات على أجندة الأكاديمية، ويغمرنا السرور لرؤيتها تحقق هذه المكانة العالمية كواحدة من أبرز فعاليات الفروسية في دولة الإمارات والمنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية، ونتطلع قدماً إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة بعد أن شهدت الدورة الماضية مشاركة 120 فارساً من أكثر من 20 دولة".