صافرة إماراتية بقيادة الجنيبي لإدارة ودية العراق والسعودية

الشارقة 24 - محمود علي:



أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، الثلاثاء، مغادرة طاقم الحكام الدولي الإماراتي بقيادة الدكتور عمار الجنيبي ومساعديه أحمد زايد داود كمساعد أول وجاسم عبد الله كمساعد ثان، إلى العراق لإدارة المباراة الودية بين منتخبي العراق والسعودية والتي ستقام بمدينة البصرة في حضور ما يقارب 65 ألف متفرج.



ويأتي اللقاء في إطار دعم السعودية للشقيقة العراق في رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية المفروض منذ عام 2012.



وستشهد المباراة تكريماً رمزياً للمنتخب السعودي المتأهل لنهائيات مونديال كأس العالم.



كما ستكون المباراة بمثابة احتفال ضخم على كافة المستويات بحضور كبار المسؤولين العراقيين وجمع من القيادات الرياضية الكروية العربية والعالمية.



وشملت قائمة المدعوين كل من رئيس الاتحاد الآسيوي والأعضاء العرب بمجلس الفيفا وبعض الوزراء.



جدير بالذكر أن آخر مباراة للمنتخب السعودي على أرض العراق كانت عام 1979.