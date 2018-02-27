الأبيض يستعد للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلند الدولية الودية

الشارقة 24 - محمود علي:

يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلند الدولية الودية، التي ستقام في العاصمة بانكوك خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس 2018، بمشاركة منتخبات الإمارات، وتايلند "البلد المستضيف"، وسلوفاكيا والجابون .

وتأتي البطولة ضمن البرنامج التحضيري للأبيض استعداداً لنهائيات كأس آسيا، التي ستحتضنها الإمارات مطلع عام 2019، التي ستشهد وللمرة الأولى مشاركة 24 منتخباً، سيتم توزيعهم على ست مجموعات .

وأسفرت قرعة البطولة الدولية الودية "كأس ملك تايلند"، التي سحبت بمقر الاتحاد التايلندي لكرة القدم الإثنين، عن مواجهة منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب سلوفاكيا في افتتاح البطولة يوم 22 مارس المقبل، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت تايلند، فيما يلتقي منتخب تايلند نظيره منتخب الجابون .

وتقام البطولة بنظام المربع الذهبي، حيث يلتقي الفائز مع الفائز في المباراة النهائية، فيما يلتقي المنتخبان الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك يوم الأحد الموافق 25 مارس.

وتُلعب مباريات البطولة في ستاد راجا مانجالا الدولي الذي يتسع لحوالي 65 ألف متفرج، وهو الملعب الرسمي للمنتخب التايلندي، والذي دائماً ما يستضيف مبارياته في مختلف البطولات والمنافسات، وكان آخرها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018 .

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخبنا الوطني إلى بانكوك يوم الثامن عشر من شهر مارس، حيث سيكتفي الأبيض بأداء حصص تدريبية على أحد الملاعب الفرعية هناك .

وتُمثل بطولة "كاس ملك تايلند" فرصة جيدة للأبيض للعب مباريات أمام منتخبات من مدارس كروية مختلفة، سواء الأوروبية متمثلة بمنتخب سلوفاكيا، الذي يحتل المرتبة 28 على مستوى العالم، أو الأفريقية متمثلة بمنتخب الجابون إلى جانب منتخب تايلند المتطور آسيوياً.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حدد يوم السابع والعشرين من شهر إبريل المقبل، موعداً لسحب قرعة نهائيات كأس آسيا، بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وممثلي كافة المنتخبات المشاركة.