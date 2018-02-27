نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ينظم يوماً رياضياً للاعباته

الشارقة 24 - محمود علي:

نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يوماً رياضياً بمشاركة 40 من لاعباته، في مبادرة جديدة من إدارة النادي من أجل دعم النشاط الرياضي للاعبات الشطرنج، ودعم لياقتهن البدنية بجانب اللياقة الذهنية التي يتحصلن عليها من لعبة الشطرنج، والتي تسهم بشكل كبير في دعمهن في حياتهن اليومية ودراستهن.

وأقيم اليوم الرياضي بحضور جميع مسؤولي النادي، ومدربة التربية الرياضية، التي قامت بتوجيه الفتيات لممارسة التمرينات الرياضية بالصورة الصحيحة، وإرشادهن من أجل ممارستها بشكل يومي.

وقالت سعادة كريمة المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، إن النادي يعمل دائماً على دعم لاعباته من خلال الأنشطة المختلفة سواء كانت أنشطة رياضية أو مجتمعية، وكانت آخر مبادراتنا هي اليوم الرياضي الذي شاركت فيه اللاعبات، وتمكن من الحصول على تجربة رياضية جديدة.

كما أكدت سعادة خولة السركال نائب رئيس مجلس الإدارة، على أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم العديد من المبادرات للاعباته، من أجل زيادة وعيهن وثقافتهن في مختلف المجالات اليومية، ما يزيد من الفائدة المحصلة على الجانب الذهني والبدني.