160 طفلاً يشاركون بـ "المهرجان الكروي" في دبا الحصن

الشارقة 24:



نظم نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي المهرجان الرياضي الكروي، بمشاركة 160 طفلاً من مدارس دبا الحصن، وتراوحت أعمارهم بين 5 و9 سنوات، وخاضوا تدريبات عملية داخل المستطيل الأخضر.

وحضر المهرجان عبيد جمعة عبيد المرزوقي مشرف الألعاب الجماعية، وجاسم سليمان درويش رئيس لجنة الثقافة المجتمعية، وعمر درويش أحمد رئيس لجنة التسويق والاستثمار بالنادي، وعبد الله حسن رئيس قسم التدريب والتطوير في اتحاد كرة القدم الإماراتي، والمدرب فهد العطر.

كما كرمت إدارة نادي دبا الحصن الرياضي لاعب الفريق الأول سالم جاسم لتميزه في مباراة دبا الحصن واتحاد كلباء رغم وعكته الصحية، إلا أنه قدم في المباراة أفضل أداء.



قام بالتكريم جاسم سليمان درويش رئيس لجنة الثقافة المجتمعية، وعمر درويش أحمد رئيس لجنة التسويق والاستثمار بالنادي والكادر الفني والإداري، سعيد محمد الوتري مشرف الفريق وعبيد خميس رشود مدير الفريق والمدرب بدر طبيب.