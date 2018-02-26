"الاتحاد الآسيوي" يكرم لجنة دوري المحترفين

الشارقة 24 - محمود علي:



كرم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لجنة دوري المحترفين، بمناسبة فوزها بجائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمشاريع تطوير الدوريات، عن مشروعها المتميز "ورشة التدريب الإعلامي للاعبين" التي نظمتها اللجنة في الموسم السابق.



وقام معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ورئيس لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي، بتسليم الجائزة إلى عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين في الحفل الذي أقيم الإثنين بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، بحضور مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ويوسف محمد رسول الخوري نائب رئيس المكتب التنفيذي، ومحمد أحمد البحري الحمادي، وسعادة جمال المري، وعبدالحميد المستكى، أعضاء المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.



وعبر معالي اللواء محمد خلفان الرميثي عن فخره بالإشراف على مسيرة جائزة تطوير الدوري بوصفه رئيساً للجنة التطوير في الاتحاد القاري، مبيناً أن الإمارات والفلبين كانا من أوائل الاتحادات انضماماً لبرنامج التطوير.



وهنأ معاليه اتحاد الإمارات لكرة القدم ولجنة دوري المحترفين على تعاونهما الوثيق في هذا المشروع الذي تكلل بالحصول على الجائزة، لافتاً إلى أنها تشكل إضافة مهمة لعمليات التطوير المستمرة، موجهاً الدعوة للاتحادات الوطنية في القارة للتفاعل مع هذه البرامج التي تدعم تطور كرة القدم الآسيوية.



وأكد عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين، أن كل نجاح تحققه اللجنة ينسب الفضل فيه للاهتمام الكبير والدعم والمساندة المستمرة من قبل القيادة الرشيدة، وترجمة لتوجيهات قادة الدولة الذين يضعون الرقم واحد هدفاً لهم في كل المجالات.



واعتبر الجنيبي الجائزة امتداداً طبيعياً لتميز دورينا الذي حصد العديد من الجوائز، ومن بينها جائزة أفضل منظمة كرة قدم، معترف بها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن مسابقة جوائز صناعة الرياضة الآسيوية، كما تربع على عرش الدوريات الآسيوية أربع مرات متتالية خلال عام 2017.