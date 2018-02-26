نادي الحمرية يطلق سلسلة من ورش العصف الذهني تحت شعار "التميز نهجنا"

الشارقة 24:

نظم نادي الحمرية الثقافي الرياضي جلسة عصف ذهني تحت شعار "التميز نهجنا"، بمشاركة واسعة شملت اللاعبين والمنتسبين والموظفين الإداريين في النادي إلى جانب أعضاء من مجلس نادي الحمرية للشباب، للخروج بمقترحات ومبادرات تسهم في تفعيل وتعزيز دور النادي ومنظومة الخدمات الرياضية والثقافية والمجتمعية في محيطه التفاعلي بمدينة الحمرية.

وقدم مأمون الضروس المدير التنفيذي للنادي تعريفاً بالأنشطة التي يقدمها النادي للمتعاملين على مختلف أنواعهم (داخليين وخارجيين)، وذلك لتحليل بيئة عمل النادي، والخروج بتوصيات ترتقي بأنشطة وخدمات وبرامج النادي.

ومن جانبه قال جمعة عبيد الشامسي، رئيس مجلس الإدارة إن النادي سيطلق جملة من جلسات العصف الذهني وورش العمل التطويرية التي تعنى بـ (التمكين، القدرات والمهارات، التميز المؤسسي، الخدمات النوعية، التدريب المستمر)، وذلك لغايات تحديث الخطة الاستراتيجية لنادي الحمرية الثقافي الرياضي للمواسم المقبلة.