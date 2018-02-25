انطلاق البطولة السادسة لشطرنج "المؤسسات الحكومية" الإثنين

الشارقة 24 - محمود علي:



تنطلق مساء يوم غد الإثنين فعاليات البطولة السادسة للشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 50 لاعباً يمثلون الدوائر الحكومية بالشارقة.



ويمثل اللاعبون دائرة الأوقاف والإدارة العامة للدفاع المدني ودوائر التخطيط والمساحة وبلدية مدينة الشارقة ومعهد الشارقة للتراث ومؤسسة الشارقة للإعلام وهيئة كهرباء ومياه الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الأشغال العامة ومنطقة الشارقة التعليمية ومصرف الشارقة الإسلامي وجمعية الشارقة التعاونية وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير.



وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة أن ما حققته البطولة من نجاحات في النسخ السابقة عملت على جذب العديد من اللاعبين من كافة المؤسسات الحكومية بالإمارة الباسمة.



وأضاف: البطولة في نسختها الحالية تأتي ضمن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة من أجل زيادة التواصل والتقارب بين موظفي الشارقة في أجواء تنافسية متنوعة لتحقيق أهداف النادي في خلق وجهة ترفيهية للعاملين بحكومة الشارقة.



ووجه بن خادم الشكر إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافته للبطولة وتنظيم الجوانب الفنية للمنافسات.



من جانب آخر، أكد رجائي نعمان المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن مجلس إدارة نادي الشطرنج يسعى لنشر اللعبة من خلال تنظيم واستضافة المنافسات المختلفة، مشيراً إلى أن البطولة فرصة جيدة لموظفي الشارقة لجذبهم إلى اللعبة، موضحاً بأنه سوف يتم تطبيق قوانين الاتحاد الدولي للشطرنج بما فيها لمس القطع واستخدام ساعة الشطرنج والالتزام بالقواعد الأساسية للتنافس واحتساب النظام التراكمي في حال التعادل.