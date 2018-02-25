مجلس إدارة "خورفكان للمعاقين" يعتمد خطة المشاركات الدولية

الشارقة 24:



عقد مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، اجتماعه الثاني للعام الجاري، برئاسة الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس الإدارة، وحضور أحمد حسن القاضي أمين السر العام، وخليل محمد جمعة المنصوري أمين السر المساعد، رئيس لجنة العلاقات العامة والتسويق، ولؤي سعيد علاي رئيس اللجنة الرياضية والإعلامية، ومحمد أحمد عبيد الكندي رئيس اللجنة الثقافية، وإبراهيم سعيد بغداد المدير المالي رئيس اللجنة المالية، وإبراهيم محمد النقبي رئيس لجنة أولياء الأمور والأسر واستقطاب اللاعبين، وعائشة الحمودي رئيس لجنة الفتيات ولجنة التميز المؤسسي.



وقال عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس النادي "نضع نصب أعيننا مشاركة أكبر عدد من لاعبي النادي ضمن المنتخبات الوطنية للمعاقين وتمثيل الدولة والنادي في الألعاب المختلفة بما يعكس التطور في مجال الرياضة والرياضيين بالدولة، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي توجه كافة سبل الدعم من أجل تحقيق إنجازات دولية تبرز نجاحات دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً توفير كافة سبل الدعم المادي والمعنوي وإعداد المعسكرات الخارجية لتحقيق نتائج جيدة تليق بدور النادي الرياضي على الصعيد المحلي والدولي.



من جانبه، صرح لؤي سعيد علاي رئيس اللجنة الرياضية بأنه تم اعتماد خطة المشاركات والبطولات الدولية للنادي للعام الجاري حيث اعتمدت 5 بطولات دولية تبدأ ببطولة كأس العالم للجودوIBSA في الفترة من 19-26 من شهر أبريل المقبل بمدينة أنطاليا بتركيا، وأيضا بطولة الصين الدولية لألعاب القوى بطولة الجائزة الكبرى Grand Prix في الفترة من 7-14 مايو المقبل، كما تم اعتماد المشاركة في بطولة أندية غرب آسيا للبوتشيا في الفترة من 1-7 أغسطس المقبل بالعاصمة عمان بالأردن، كذلك بطولة آسيا لرفع الأثقال في الفترة من 7-13 من سبتمبر المقبل بمدينة كيتاكيوشو باليابان، وأخيراً بطولة الوطني الدولية لتنس الطاولة في الفترة من 7-10 من نوفمبر المقبل بالعاصمة الأردنية عمان.



وأكد علاي أن إدارة النادي تحرص على إيفاد الفرق الرياضية للمشاركة في معسكرات خارجية والاشتراك في بطولات دولية قوية ليتسنى الوقوف على مستوى اللاعبين ومدى تحقيق البرامج التدريبية لأهدافها مع توفير المستلزمات الرياضية الحديثة لمواكبة التطور المذهل في رياضة المعاقين على المستوى الدولي، والذي يتضح من تحقيق أرقام عالمية باستمرار، وقد شهدت رياضة المعاقين خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، ولمعت منتخبات الإمارات في المحافل الدولية، محققة مراكز مشرفة يفخر بها الجميع.