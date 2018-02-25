"الأبيض" يواجه البحرين في افتتاح البطولة الدولية للناشئين

الشارقة 24 - محمود علي:

أنهى منتخب الإمارات للناشئين مواليد 2001، استعداداته تحضيراً لمواجهة الغد مع نظيره المنتخب البحريني، ضمن اليوم الافتتاحي لمنافسات البطولة الدولية الودية الرباعية للناشئين، والتي ينظمها اتحاد كرة القدم في دبي على ملعب ذياب عوانة، بمشاركة منتخبات الإمارات والبحرين وروسيا واليابان، وتستمر خلال الفترة من 26 فبراير ولغاية 2 مارس المقبل.

وأجرى الأبيض الصغير، إضافة لبقية المنتخبات المشاركة في البطولة، حصصه التدريبية الصباحية والمسائية استعداداً لمباريات اليوم الافتتاحي حيث سيواجه المنتخب الياباني نظيره الروسي في أولى مباريات البطولة في تمام الساعة الرابعة عصراً، فيما يلتقي منتحبنا الوطني شقيقه البحريني في المباراة الثانية، التي تبدأ في تمام الساعة السابعة مساء.

وأكد الكابتن خالد داحس مساعد مدرب المنتخب، جاهزية اللاعبين لهذه البطولة وأهميتها في برنامج إعداد المنتخب الوطني، خاصة وأن المنتخبات المشاركة في هذه البطولة هي منتخبات قوية وتتمتع بالجاهزية واللياقة البدنية، مشيراً إلى أن العمل مستمر وفق خطة لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، لإعداد منتخبي الناشئين مواليد عامي 2001 و2002، بعد أن أنهى منتخب 2002 مشاركته في البطولة الودية الرباعية قبل فترة قصيرة من الآن.