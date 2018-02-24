بنتيجة 3-1

الشارقة يلحق بالعين الهزيمة الأولى في دوري الخليج العربي

  • السبت 24, فبراير 2018 في 11:41 م
  • خلال اللقاء
    خلال اللقاء
خسر العين للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك أمام الشارقة بنتيجة 3-1 خلال اللقاء الذي أقيم بينهما لحساب الجولة الـ 17 من دوري الخليج العربي اليوم السبت.
الشارقة 24 – محمود علي:
 
تذوق العين طعم الخسارة للمرة الأولى في دوري الموسم الحالي، بعد أن فاز عليه مضيفه الشارقة بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي استضافها إستاد خالد بن محمد في ختام مواجهات الجولة الـ 17 لدوري الخليج العربي.
 
وتقدم الشارقة إلى المركز السادس رافعاً رصيده إلى 22 نقطة، واحتفظ العين بالصدارة برصيد 38 نقطة، وجاءت الأهداف الثلاثة الأولى من ركلات جزاء، حيث تقدم الشارقة عن طريق فاندر فييرا في الدقيقة الرابعة، وعادل للعين عمر عبد الرحمن في الدقيقة 15، وسجل فييرا الهدف الثاني في الدقيقة 66، فيما أضاف البديل لولينهو الهدف الثالث للشارقة في الدقيقة 88.