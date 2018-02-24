"اتحاد كلباء" يكرم فرق الجودو الفائزة في بطولة دوري عام زايد

الشارقة 24:

أقام مجلس إدارة نادي اتخاد كلباء، حفل تكريم لفرق الجودو بالنادي، تراوحت أعمارهم بين 11 إلى 14 سنة، بعد إحرازهم المركز الأول في بطولة عام زايد، التي أقيمت بابوظبي، بمشاركة 103 لاعب من الأندية المشاركة.

وقد شارك نادي اتحاد كلباء بـ 14 لاعباً، حازوا جميعهم على ميداليات ذهبية، وظفر النادي بالمركز الأول، وجاء نادي خورفكان في المركز الثاني، بينما حل الفجيرة والجزيرة في المركز الثالث مشترك هذا في فئة مواليد 2004- 2005، أما في مواليد 2006- 2007 فقد حل نادي كلباء في المركز الثاني بعد خورفكان، احتل الفجيرة على المركز الثالث، بعد ان حصلوا على 14 ميدالية فضية.

ومن جانبه تقدم عيسى خلفان الذباحي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، بالشكر للاعبي ومدربي الجودو بالفريق للعمل الجبار الذي يقومون به، والذي من خلاله جعل "جودو كلباء" يحرز نتائج إيجابية في كل منافسة، كما هنأ سالم المزروعي مشرف الألعاب الفردية في نادي كلباء اللاعبين المدربين على هذا الإنجاز الذي يضاف إلي سلسة الإنجازات السابقة التي تحققت خلال هذا العام.