الشارقة يستضيف العين في لقاء القوة والإثارة بدوري الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

يلتقي اليوم فريقا الشارقة والعين في ختام منافسات الجولة السابعة عشر من دوري الخليج العربي، الساعة 8:15 مساءً على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة.

ويدخل أصحاب الأرض المباراة وهم يستهدفون الفوز، حيث يطمح الشارقة لحصد العلامة الكاملة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ويتفوق على شباب الأهلي باحتلال المركز السادس.

على الجانب الآخر سيكون العين حريصاً على مواصلة انتصاراته للوصول إلى النقطة 41 ليعزز مركزه في صدارة الترتيب ويوسع الفارق بينه وأقرب منافسيه الوحدة إلى أربع نقاط، كما يسعى الزعيم للمحافظة على سجله خالياً من الخسائر في دوري الموسم الحالي.