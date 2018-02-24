لحساب الجولة الـ 17

الشارقة يستضيف العين في لقاء القوة والإثارة بدوري الخليج العربي

  • السبت 24, فبراير 2018 في 5:33 م
  • خلال لقاء الدور الأول بين الفريقين
    خلال لقاء الدور الأول بين الفريقين
تختتم اليوم السبت، مواجهات الجولة الـ 17 من دوري الخليج العربي، بمواجهة الشارقة مع العين على استاد خالد بن محمد في مواجهة ندية بين الفريقين وبطموح مختلف.

الشارقة 24 - محمود علي:

يلتقي اليوم فريقا الشارقة والعين في ختام منافسات الجولة السابعة عشر من دوري الخليج العربي، الساعة 8:15 مساءً على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة.

ويدخل أصحاب الأرض المباراة وهم يستهدفون الفوز، حيث يطمح الشارقة لحصد العلامة الكاملة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ويتفوق على شباب الأهلي باحتلال المركز السادس.

على الجانب الآخر سيكون العين حريصاً على مواصلة انتصاراته للوصول إلى النقطة 41 ليعزز مركزه في صدارة الترتيب ويوسع الفارق بينه وأقرب منافسيه الوحدة إلى أربع نقاط، كما يسعى الزعيم للمحافظة على سجله خالياً من الخسائر في دوري الموسم الحالي.