تواصل منافسات بطولة "عام زايد لتحدي الجوجيتسو 2018" في أبوظبي

الشارقة 24 - وام

بمشاركة 3 آلاف لاعب ولاعبة، تواصلت منافسات بطولة "عام زايد لتحدي الجوجيتسو 2018"، التي انطلقت الخميس، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وتمثل البطولة منصة مهمة لتجسيد المبادرات الوطنية، وتعزيز مكانة أبوظبي على خارطة الرياضة العالمية باعتبارها عاصمة عالمية لهذه الرياضة الدولية.

وتحمل النسخة الرابعة من هذه البطولة اسم "عام زايد" احتفاءً بذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه"، والتي تعتبر مبادرة يفخر بها كافة المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات وفرصة للتعبير عن التقدير والوفاء الامتنان تجاه الوالد المؤسس ومجتمع اللاعبين الرياضيين.

وتم تخصيص اليوم الأول في البطولة لنزالات اللاعبين واللاعبات الأطفال تحت سن 10 سنوات.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن بطولة عام زايد لتحدي الجوجيتسو 2018 تعتبر مثالاً حقيقياً على وحدة أبناء الوطن تحت راية القيادة الرشيدة وتاريخنا المشرف، حيث تشهد هذا العام من البطولة مشاركة متطوعين من مواطني الدولة للمساهمة في تحكيم البطولة وذلك في إطار سعي اتحاد الإمارات للجوجيتسو لتعزيز مبادرات التطوع.