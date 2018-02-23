العنبري: نتائج الأجواء الإيجابية لمرحلة التوقف ستظهر أمام العين

الشارقة 24 – محمود علي:

أشاد عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، بالتجربة الودية التي خاضها الفريق في فترة التوقف، كما كشف عن الطريقة التي سيخوض بها المباراة.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي، الذي يسبق لقاء العين في الجولة الـ 17 من دوري الخليج العربي، "استعداداتنا جيده للقاء في ظل وجود بعض الإصابات، والعين فريق قوي ولابد من احترامه".

وحول موقف الإصابات قال مدرب فريق الشارقة "نفقد مدافع الفريق شاهين عبد الرحمن بداعي الإصابة واتمنى أن يكون المحترف فاندر فييرا جاهزاً للمباراة".

وتمنى العنبري، أن يظهر لفريق بشكل إيجابي ويحالفه التوفيق لتحقيق الفوز، مشيراً إلى جهود الجهاز الفني مع اللاعبين في فترة توقف الدوري السابقة، والتي من المتوقع أن تؤتي ثمارها في هذه المباراة.

وتابع: "لعبنا مع بونيدكور الأوزبكي وخرجنا بعدة فوائد، منها إعطاء الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق في الفترة السابقة، ونحتاج جميع اللاعبين في المرحلة القادمة".

وعن الاستراتيجية التي سيخوض بها اللقاء، أكد المدرب عبد العزيز العنبري، أن فريقه سيلعب المباراة كما يفعل دائماً بطريقة متوازنة دون الاندفاع هجوماً أو التكتل دفاعاً، مبيناً أن هذا هو أسلوب لعب الشارقة في كل مباريات الدوري.

ورفض العنبري، وصف موقف الفريق في الدوري بالمطمئن، مشدداً أن وضع الشارقة ما زال غير مرضي عطفاً على النتائج والأداء المتطور من الفرق المنافسة، مبيناً أن كل أندية الدوري تواجه ضغوطاً.