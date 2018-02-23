"الشارقة الرياضي" يشكر سلطان القاسمي على دعمه اللامحدود للنادي

الشارقة 24:

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، اجتماعه الدوري مساء أمس الخميس، بمقر النادي، برئاسة سعادة سالم الحصان الشامسي رئيس مجلس الإدارة.

وتقدم المجتمعون بالشكر والعرفان، لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود لنادي الشارقة الرياضي، وتذليل كافة العقبات التي النادي في أداء مهامه، وكان آخرها مكرمة سموه بإنشاء صالة رياضة ومسبح أولمبي. كما قدموا شكرهم لمجلس الشارقة الرياضي على متابعته وحرصه على تلبية كافة احتياجات النادي.

ودعا سعادة سالم الحصان الشامسي، خلال الاجتماع إلى أهمية مواصلة العمل في كافة الألعاب الجماعية والفردية، وكذلك كرة القدم والأنشطة الإدارية المرتبطة بها لتحقيق الأهداف المرحلية المخطط لها مسبقاً.

وأكد الاجتماع، أهمية هذه المرحلة من الموسم الرياضي للتقييم والمراجعة، مشيداً بحرص الجميع على بذل كل جهودهم وتسخير كل خبراتهم لتحقيق ما يتطلع له المسؤولون وجماهير ومحبو النادي.

وقدم رؤساء الإدارات والشركات عرضاً لما تم تحقيقه من أهداف مرحلية، تمهيداً لوضع واعتماد استراتيجية النادي الشاملة للفترة القادمة.

وتخلل الاجتماع، تقييم الفترة السابقة للوقوف على ما تحقق من إنجازات ومشاركات، فضلاً عن التحديات ومتطلبات المرحلة المقبلة والتي تعد إحدى المدخلات لوضع واعتماد استراتيجية النادي الشاملة للسنوات القادمة ليكون النادي في طليعة الأندية على مستوى الدولة في كافة الرياضات.

وفي الختام، اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، المسودة الاولى للخطة الاستراتيجية للنادي، وما اشتملته من رؤية ورسالة وقيم وأهداف.