انطلاق سباق كأس حاكم الشارقة للخيول العربية الأصيلة السبت

الشارقة 24 – محمود علي:





ينطلق يوم غد السبت، بنادي الشارقة للفروسية والسباق، مسك ختام منافسات الموسم وهو سباق كأس حاكم الشارقة، بمشاركة 103 جياد يتنافسون على جوائز قدرها 345 ألف درهم.

ويقام السباق من خلال 6 أشواط، وسيكون الشوط الخامس هو الرئيسي "شوط كأس صاحب السمو حاكم الشارقة"، والذي يقام برعاية شركة لونجين.

ويقام السباق بتوجيهات من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لسباقات الموسم الجاري بالنادي، وستكون المنافسات كالتالي:

الشوط الأول وهو شوط "غراند كلاسيك لونجين" ومخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من الإنتاج المحلي بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1200م، وبجوائز قدرها 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

الشوط الثاني وهو شوط "غراند كلاسيك لونجين للسيدات" وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، وتصل جوائزه إلى 30 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

الشوط الثالث وهو شوط "لونجين كونكويست كلاسيك"، ومخصص للخيول المهجنة المصنفة بعمر 3 سنوات فأكبر لمسافة 1200 م، حيث تبلغ جوائز هذا الشوط 35ألف درهم، ويشارك فيه 16 جواداً مع وجود جواد 4 جياد على الاحتياط.

الشوط الرابع، شوط "غراند كلاسيك دي لونجين"، وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1700م، وتبلغ جوائزه 40 ألف درهم، وكما يبلغ عدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

الشوط الخامس، شوط "كأس صاحب السمو حاكم الشارقة"، برعاية شركة لونجين وهو الشوط الرئيسي لسباق اليوم، ومخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي بعمر خمس سنوات فأكبر، لمسافة 1700 م، وتبلغ جوائز هذا الشوط 150 ألف درهم، كما يبلغ عدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 13 جواداً.

أما الشوط السادس والأخير فهو شوط "مارثون الشارقة"، وبرعاية شركة لونجين وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر خمس سنوات فما فوق لمسافة 2700م، وتصل جوائزه إلى 50 ألف درهم، وبمشاركة 10 جياد.