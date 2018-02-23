الوحدة يبحث عن استعادة صدارة دوري الخليج العربي أمام "شباب الأهلي"

الشارقة 24 - محمود علي:

تنتظر شباب الأهلي مهمة صعبة أمام مضيفه الوحدة في الثامنة والربع من مساء اليوم الجمعة باستاد مدينة زايد الرياضية، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة السابعة عشر لدوري الخليج العربي.

ورغم اتساع فارق النقاط بين الفريقين والذي يصل إلى 16 نقطة، تبقى الندية حاضرة في اللقاء الذي يصنف ضمن مواجهات العيار الثقيل نسبة لطبيعة المنافسة التاريخية بين الطرفين، وما تحمله المواجهات المباشرة التي تجمعهما من إثارة وقوة.

وستكون المباراة فرصة للوحدة لاحتلال المركز الأول مؤقتاً في انتظار تعثر العين أمام الشارقة غداً، حيث يملك العنابي 36 نقطة في المركز الثاني، متأخراً عن صاحب الصدارة بنقطتين، وعلى الجانب الآخر يحتل شباب الأهلي المركز السادس برصيد 20 نقطة، ويأمل العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة السابقة أمام الشارقة.