"اتحاد الدراجات" يكرم بلدية الحمرية تقديراً لجهودها في إنجاح سباق الدراجات الهوائية

الشارقة 24:

كرم اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، بلدية الحمرية، اليوم الجمعة، تقديراً لجهودها في إنجاح فعاليات الاتحاد لسباق الدراجات الهوائية، فضلاً عن توفيرها كافة أشكال الدعم اللوجستي.

وقام عبد العزيز جكه عضو اتحاد الإمارات للدراجات بتكريم البلدية في نهاية السباق وأعرب عن تقديره لجهود بلدية الحمرية ولمديرها مبارك راشد الشامسي وكافة كوادر البلدية على تقديم الخدمات والتسهيلات التي قدمتها البلدية لإنجاح سباق الدراجات الهوائية الذي انطلقت منافساته صباح اليوم بالحمرية.

من جهته قال مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية: إن البلدية لا تدخر جهداً في دعم كافة الفعاليات الوطنية والمساهمة في إنجاحها وفق ما يتوافر لها من إمكانات وطاقات.

وأشار الشامسي سعينا إلى تقديم كافة التسهيلات لإنجاح سباق الهواة للدراجات الهوائية بالحمرية لاتحاد الإمارات للدراجات في إطار أنشطة الاتحاد والتي تحظى بالنجاح.

وأكد الشامسي أن بلدية الحمرية تسعى دائماً للتعاون مع كافة الاتحادات الرياضية لتنظيم أو مشاركة أية أحداث رياضية بالحمرية وتضافر جهودها جنباً بجنب مع المنظمين للوصول بها إلى أعلى مراتب النجاح المنشود.

وأشار إلى أن رؤية بلدية الحمرية تتمحور في أن بلدية الحمرية بكافة كوادرها شريك استراتيجي لنادي الحمرية ومجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة والهيئة العامة للرياضة وكافة الاتحادات الرياضية في تنظيم البطولات وشتى المنافسات والأحداث الرياضية المحلية والدولية وذلك دعماً لمنظومة الرياضات التي تستهدف أبناء منطقة الحمرية وتنمي من مواهبهم وتزيد من حظوظهم في المشاركات المحلية والدولية.