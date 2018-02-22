الكرواتي زوران: مهمة العين أمام الشارقة لن تكون سهلة

الشارقة 24 - محمود علي:

أكد الكرواتي، زوران ماميتش، المدير الفني للعين، أن مهمة فريقه في الجولة القادمة من مسابقة الدوري، أمام الشارقة، لن تكون سهلة، موضحاً أنه منذ تغيير الجهاز الفني للفريق المنافس، ونتائجه في تحسن مستمر، وآخرها فوزه على فريق شباب الأهلي دبي، بهدف دون رد.

وأضاف زوران خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء، أن الشارقة يضم في صفوفه عدداً من اللاعبين المميزين، وفي اعتقادي أن الفريقين على معرفة جيدة بمقدرات بعضهما البعض، غير أننا مطالبون بمضاعفة الجهود وإظهار أفضل ما لدينا من أجل العودة بالنقاط الثلاث.

وتعليقاً على سؤال حول عدم استقرار مستوى الشارقة الذي يقدم مباريات قوية وأخرى غير ذلك، قال: "شخصياً لا أستطيع التحدث عن وضع الفريق المنافس، لأنني لست مدرباً للشارقة، بيد أنه فريق قوي على الأرض وخلال مواجهة الذهاب تسبب لنا ببعض المشاكل على الأرض واستفاد من الأخطاء الكبيرة التي تسبب فيها بعض لاعبي العين واضطررنا في تلك المباراة إلى اللعب منقوصين بلاعبين بسبب الطرد.

وحول خسارة فريقه أمام الوحدة في الكأس والمساحة الزمنية القصيرة التي تفصل ما بين مواجهتي الشارقة والوحدة في الدوري، قال: "كل التركيز حالياً على مباراتنا أمام الشارقة وبعد أن ننتهي منها سنتفرغ لمواجهة الوحدة في الدوري".

وحول أبرز غيابات فريقه أمام الشارقة، قال: بداية أود أن أعرب عن بالغ التعازي للاعب الفريق أحمد خليل في وفاة شقيقته وحتى اللحظة مشاركة اللاعب غير مؤكدة في المباراة، كما أن اللاعب ماركوس بيرغ يشعر بارتفاع في درجات الحرارة، وسننتظر حتى الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة، للوقوف على مدى جاهزيته للدخول ضمن قائمة الفريق لمواجهة السبت.