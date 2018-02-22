3 مبادرات في الجولة الـ 17 لدوري الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

كشفت لجنة دوري المحترفين عن 3 مبادرات لها ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري الخليج العربي، وذلك تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، عام 2018، عام زايد.

وستكون أولى مبادرات الجولة الترحيب بعودة الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، سالماً إلى أرض الوطن، من رحلة العلاج الخارجي، وسيتم عرض رسالة الترحيب على الشاشات الإلكترونية المحيطة بالملعب، وعرض فيديو على الشاشات الكبرى، إضافة إلى توزيع مجسم وسم #مرحبا_زايد_بن_حمدان على الجماهير.

كما تشارك لجنة دوري المحترفين، الأشقاء في دولة الكويت، احتفالاتهم باليوم الوطني، حيث يدخل اللاعبون والحكام والأطفال من حملة الأعلام بقمصان عليها تهنئة بهذه المناسبة، مع عرض التهنئة على الشاشات الإلكترونية المحيطة بالملعب.

كما تنظم اللجنة مبادرة "زايد العطاء" للتبرع بالدم، خلال مباريات الوحدة وشباب الأهلي، والجزيرة وحتا، ودبا والوصل، وسيتم توفير سيارات للتبرع بالدم خارج الملعب، بالتعاون مع بنك الدم "أبوظبي"، التابع لمدينة الشيخ خليفة الطبية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة"، ومركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة، وبنك الدم بمستشفى الفجيرة، وسيكون بإمكان المتبرعين التواجد قبل ساعة من انطلاق المباراة للمشاركة في هذه المبادرة.