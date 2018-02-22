مجلس إدارة نادي دبا الحصن يشيد بنتائج فريق الشباب

الشارقة 24:



اجتمع أمس الأربعاء، عبيد جمعة المرزوقي مشرف الألعاب الجماعية بنادي دبا الحصن الرياضي، مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري بعد فوزهم على فريق البطائح حيث نقل إليهم خالص تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على الجهد المبذول منهم تجاه الفريق والعمل المستمر في بناء فريق قوي فنياً وسلوكياً يكون قادراً على المنافسة على بطولة الدوري العام وكأس الشباب.



كما أشاد باللاعبين وشكرهم على الأداء الرائع والمتميز خلال مباريات الدوري والكأس وتأهلهم إلى دور الأربعة في مسابقة كأس الشباب بعد فوزهم على شباب البطائح بأربعة أهداف نظيفة في عقر دارهم، ووصل إلى المركز الثالث في الدوري برصيد 32 نقطة، وقال المرزوقي: "أنتم مستقبل دبا الحصن والفريق الصاعد الواعد للنادي في الموسم القادم لرفع اسم دبا الحصن عالياً في البطولات المحلية والخارجية".



وفي نهاية الاجتماع تقدم المرزوقي بالشكر والامتنان للجهازين الفني والإداري واللاعبين وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء المستمر للحفاظ على المستوى الفني والأداء الجيد خلال مباريات الدوري وكأس الشباب.