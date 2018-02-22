اللجنة الأولمبية تتفقد منشآت الأندية التي ستحتضن فعاليات اليوم الرياضي الوطني

الشارقة 24 – وام:

نظمت اللجنة الأولمبية الوطنية زيارات ميدانية لمجموعة من أندية الجاليات والأندية الصحية بدبي والشارقة، في إطار الإعداد والتحضير للنسخة الثالثة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني، الذي سينطلق على مستوى الدولة 7 مارس المقبل، بمشاركة مجتمعية واسعة من مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية والمحلية والاتحادية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

وشملت الزيارة نادي جمهورية مصر العربية بدبي والنادي الأردني، بالإضافة إلى بعض أندية الصحة واللياقة البدنية للعديد من الرياضات المنوعة حيث أبدت كل الجهات رغبتها واستعدادها التام للمشاركة في الحدث الرياضي البارز الذي ينطلق للمرة الثالثة على التوالي.

واطلع فريق عمل اللجنة الأولمبية على كافة منشآت الأندية التي من المقرر أن تحتضن فعاليات اليوم الرياضي الوطني من ألعاب ورياضات فردية وجماعية وتراثية وترفيهية وأنشطة اجتماعية.

وأكد المهندس أحمد أبو عجيلة رئيس نادي جمهورية مصر العربية بدبي أن النادي سيسخر منشآته لخدمة الحدث من خلال تدشين العديد من الأنشطة التي سيتمكن الأعضاء من ممارستها على هامش اليوم الرياضي الوطني وهي مباريات كرة القدم وكرة السلة والتنس الأرضي والسباحة، وذلك استجابة لدعوة اللجنة الأولمبية الوطنية للمشاركة والانضمام لقائمة الجهات العديدة المنظمة التي ستتنافس فيما بينها لتقديم أفضل ما لديها تحت شعار "الإمارات تجمعنا".