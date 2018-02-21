بطولة الشارقة للطيران الشراعي تنطلق في مليحة مطلع الشهر

الشارقة 24 – وام:

تنطلق بطولة الشارقة للطيران الشراعي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي في جبل الفايا بمنطقة مليحة، مطلع شهر مارس المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وقال نصر النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية: إن الاتحاد يسعى لتوسيع دائرة نشاطه، ليشمل كافة أرجاء الدولة، لذلك فقد تم إطلاق هذه البطولة التي تقام للمرة الأولى بإمارة الشارقة، وهي باكورة نشاط الاتحاد بعام زايد 2018، ووجه الشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، على رعايته الكريمة للبطولة، وحرصه على دعم الرياضة عامة والرياضات الجوية خاصة .

وأشار النيادي إلى أن باب التسجيل بدأ منذ 28 يناير 2018، بمقر اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بالمارينا، منوهاً إلى أنه تم فتح باب التسجيل مبكراً بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين من الطيارين المواطنين والمقيمين والزوار المرخص لهم من الجنسين، ومن مختلف الأعمار والجنسيات، للمشاركة والاستعداد الجاد، وفق أرقى عوامل الأمن والسلامة والاشتراطات التنظيمية.

وقال سالم أكرم الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجوية: إن الاتحاد يعتزم تنظيم مؤتمر صحافي موسع، لشرح كافة الأمور التنظيمية والفنية التي تعين الطيارين على تقديم أفضل مستوى ممكن، ونوه إلى أنه تم رصد جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل في الفردي والفرق، بحيث يحصل الأول في كل فئة على 12 ألف درهم، والثاني على 8 آلاف درهم، بينما ينال الثالث 6 آلاف درهم .