كأس العالم تصل إلى دبي في إطار جولتها العالمية

الشارقة 24 - محمود علي:



واصلت جولة كأس العالم من كوكاكولا رحلتها العالمية، وحلت طائرة فيفا الخاصة صباح اليوم إلى دبي، وعلى متنها الكأس الأغلى في العالم، وكان في استقبالها فور وصولها مطار دبي الدولي سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ولوكاس راشو مدير الشراكات التسويقية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وفيكتوريا لوبيريفا سفيرة كأس العالم 2018، ومرات أوزغل المدير العام لشركة كوكاكولا الشرق الأوسط.



وبعد انطلاقها من لندن، ستستمر جولة الكأس في رحلتها العالمية بعد رحيلها من دبي لتصل إلى المدن الشهيرة الأخرى، قبل أن تستقر في البلد المضيف، روسيا.



وفي وقت لاحق من وصولها، زينت كأس العالم لكرة القدم برواز دبي، بإطلالته الرائعة على معالم دبي القديمة والحديثة، وأكملت صورة الكأس جمال البرواز ليزين برج خليفة أطول مبنى في العالم بتصميمه المبدع خلفية الصورة، ليبرز جمال الإمارة وروعتها.



وتجسيداً لصفة التسامح التي تتحلى بها الكأس ومدينة دبي، وجدت الكأس من جسر التسامح للمشاة الذي تم افتتاحه مؤخراً في دبي موقعاً لها.