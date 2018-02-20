العين يتعادل للمرة الثانية في دوري أبطال آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

تعادل العين مع مضيفه الريان بهدف لكل منهما، في لقاء المرحلة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

افتتح العين التسجيل أولاً من ركلة جزاء، نفذها المهاجم السويدي ماركوس بيرج في الدقيقة العاشرة.

وتعادل الريان بنفس الطريقة، عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 28.

وفشلت محاولات أصحاب الضيافة للتقدم مجدداً، وكانت أخطر الفرص عبر تسديدة المصري حسين الشحات، التي ارتدت من القائم في الشوط الأول.

وبذلك رفع العين والريان رصيدهما إلى نقطتين من مباراتين في صدارة المجموعة الرابعة، مقابل نقطة واحدة للهلال السعودي، والاستقلال الإيراني، اللذين يلعبان الثلاثاء أيضاً.