تايكواندو نادي الشارقة الرياضي يحقق 17 ميدالية ملونة في دولية الفجيرة

الشارقة 24 - محمود علي:



حقق فريق نادي الشارقة الرياضي للتايكواندو 17 ميدالية ملونة وذلك في ختام منافسات بطولة الفجيرة الدولية السادسة للتايكواندو التي أقيمت بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة ليعزز الفريق سلسلة نتائجه الإيجابية وإنجازاته المشرفة وجاءت النتائج بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات و10 برونزيات بعد تقديم مستويات مبهرة تخطوا عبرها أفضل اللاعبين على مستوى العالم.



وأشاد المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ورئيس إدارة الألعاب الفردية بالإنجازات التي تحققت، مؤكداً أن الفريق شرف دولة الإمارات ونادي الشارقة في البطولة.



وتابع الهاجري، هذا الإنجاز هو نتاج تخطيط ودراسة لتهيئة الأجواء الملائمة للإبداع، مثنياً في الوقت نفسه على الدور الكبير للجهاز الفني بقيادة المدير الفني عبد الله حاتم والجهاز الإداري واللاعبين.



من جانبه أكد المدير الفني للفريق عبد الله حاتم بأن الجميع في فريق التايكواندو عازمون على أن تكون النتائج دائماً في نسق متصاعد لتحافظ على تواجد نادي الشارقة في منصات التتويج معبراً عن فخره بما تحقق في هذه البطولة وعطاء اللاعبين.