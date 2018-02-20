كأس أكاديمية فاطمة لقفز الحواجز يستقطب أبرز الفارسات والفرسان إلى أبوظبي

الشارقة 24 – وام:



تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تنطلق في الأول من مارس القادم بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي وعلى مدار 3 أيام فعاليات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2018.



وأعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الثلاثاء، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي عن مشاركة محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة من ألمع الأسماء في عالم الفروسية في النسخة الخامسة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز.



وألقى المؤتمر الصحافي الضوء على تفاصيل منافسات وفعاليات البطولة هذا العام والذي يحظى بتوجيه واهتمام من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات رئيسة نادي العين للسيدات ودعم كل من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للفروسية وأبوظبي للإعلام وتحت رعاية اسطبلات الشراع وشركة اتصالات.



وأكدت الأكاديمية على أن النسخة المقبلة تحتفل بمرور 5 سنوات من التميز والنجاح منذ انطلاق النسخة الأولى من البطولة كما أشارت إلى عودة "قرية الفروسية" وهي منطقة الأنشطة التي يتم تنظيمها على هامش منافسات البطولة والتي لاقت نجاحاً جماهيرياً مقبلاً عند انطلاقها العام الماضي.