بنتيجة 2-1

الأهلي السعودي يفوز على الجزيرة الإماراتي ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال

  • الثلاثاء 20, فبراير 2018 في 1:22 ص
  • من لقاء الأهلي والجزيرة
    من لقاء الأهلي والجزيرة
تغلب فريق أهلي جدة السعودي على نظيره الجزيرة الإماراتي، بنتيجة 2-1 وذلك خلال لقاء الفريقين في المرحلة الثانية من دور المجموعات، لدوري أبطال آسيا.

الشارقة 24 - محمود علي:

حقق نادي أهلي جدة السعودي فوزه الثاني على التوالي في دوري أبطال آسيا، وتغلب على ضيفه الجزيرة الإماراتي مساء الإثنين على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

وتقدم تيسير الجاسم بهدف للأهلي في الدقيقة العاشرة ثم أضاف حسين المقهوي الهدف الثاني في الدقيقة 70، ورد ياسر المسيليم بهدف للجزيرة في الدقيقة 89.

وانفرد الأهلي بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط، مقابل ثلاث نقاط لكل من الجزيرة والغرافة، وظل تراكتور سازي بلا رصيد من النقاط.