الوحدة يخسر ثاني مبارياته في دوري أبطال آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:



فرّط الوحدة في تقدمه بهدف مبكر على أرضه ليستقبل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، في خسارته 3-2 أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا لكرة القدم الإثنين.



وافتتح الأرجنتيني "تيجالي" التسجيل للوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، لينهي صاحب الضيافة الشوط الأول متقدماً 1-صفر.



لكن الضغط الهجومي للدحيل في آخر نصف ساعة، أسفر عن هدفين للمهاجم المغربي يوسف العربي وهدف لكريم بوضيف.



وقلص مراد باتنة الفارق للوحدة من ركلة جزاء أخرى، في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وانفرد الدحيل بصدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من مباراتين، بينما تذيل الوحدة الترتيب بدون رصيد، بعد تعرضه للخسارة الثانية على التوالي.



ويملك لوكوموتيف من أوزبكستان، وزوب آهان الإيراني ثلاث نقاط بنفس المجموعة.