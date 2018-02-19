فريق نادي الشارقة الرياضي للكاراتيه يتوج ببرونزية العالم

الشارقة 24 - محمود علي:



توج فريق نادي الشارقة الرياضي للكاراتيه "رجال"، ببرونزية بطولة العالم "البريميرليغ كاراتيه1"، التي أقيمت بالصالة الرياضية لنادي الوصل في إنجاز جديد لنادي الشارقة الرياضي، بعد أن قدم الفريق مباريات عالية المستوى تخطى فيها العديد من المنتخبات، أبرزها المنتخب الإيراني بطل آسيا، قبل أن يخسر أمام نظيره التركي بطل أوروبا في نصف النهائي، وينجح في تجاوز عقبة منتخب أذربيجان في معركة تحديد هوية صاحب المركز الثالث.



وأهدى سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً أن سموه صاحب رؤية الألعاب الفردية التي أصبحت واقعاً في مختلف المنافسات، ونجني ثمارها ضمن العمل المتواصل من خلال إدارة الألعاب الفردية، برئاسة المهندس سليمان الهاجري و فريق عمله، والتخطيط السليم مع الدعم الكبير والمقدر من مجلس الشارقة الرياضي، وحرصه على تحقيق الرؤية التي انعكست إيجاباً على مختلف الألعاب.



وأثنى حميد شامس عضو إدارة الألعاب الفردية على جهد اللاعبين والجهاز الفني ونجاحهم في تحقيق المركز الثالث على مستوى العالم، في أول مشاركة من نوعها مؤكداً أنهم قدموا أداء متميزاً عبروا به أصعب اللقاءات.