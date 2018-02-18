بعثة الوصل تطير إلى أوزبكستان بـ 20 لاعباً وليما خارج القائمة

الشارقة 24 – محمود علي:

توجهت بعثة الفريق الأول لنادي الوصل مساء اليوم الأحد، إلى أوزبكستان، استعداداً لمواجهة مضيفه ناساف الأوزبكي في الخامسة من مساء الثلاثاء، "بتوقيت الإمارات"، على إستاد قرشي المركزي في مدينة قرشي، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2018.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قد أمر في وقت سابق بتخصيص طائرة تقل بعثة "الأصفر" من دبي إلى مدينة قرشي، والتي تبعد نحو 520 كم جنوب غرب العاصمة طقشند، وترأس البعثة محمد الحمادي عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، وتضم حميد يوسف مدير الفريق، وأعضاء الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بجانب 20 لاعباً.

وشملت قائمة اللاعبين كل من ثلاثي حراسة المرمى سلطان المنذري، يوسف الزعابي، سالم عبد الله، إضافة إلى عبد الله صالح، عبد الله جاسم، سالم العزيزي، هزاع سالم، أحمد عيسى، فارس المرزوقي، علي سالمين، انتوني كاسيرس، عبد الله النقبي، رونالدو مينديز، حمد البلوشي، خليل خميس، حميد عباس، كايو كانيدو، حسن محمد، علي صالح، خالد الشيباني.

ويتطلع الوصل إلى العودة بنتيجة إيجابية من مباراته الثانية أمام مضيفه ناساف، في اعقاب خسارة الجولة الأولى أمام السد 1-2 في دبي.

من جانبه، أكد حميد يوسف مدير فريق الوصل جاهزية عناصر الفريق لخوض المباراة المرتقبة، وذكر أن غياب الثلاثي فابيو ليما، وحيد اسماعيل وعبد الرحمن علي بداعي الإصابة، وكان الثلاثي غاب أيضاً عن مباراة الفريق الأخيرة أمام مضيفه النصر في ربع نهائي كأس الخليج العربي والتي كسبها الأصفر بهدف كايو ليتأهل إلى الدور ربع النهائي في مواجهة شباب الأهلي، وغاب ليما عن المباراة بداعي الإيقاف قبل أن يتعرض لإصابة طفيفة فضل على إثرها الجهاز الفني إراحة اللاعب.