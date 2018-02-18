"الشطرنج والثقافة" للفتيات بالشارقة يطلق مبادرته الثانية لنشر اللعبة

الشارقة 24 – محمود علي:

أطلق نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ثاني مبادراته لنشر ثقافة اللعبة داخل المدارس ومراكز الأطفال، في إطار خطته لتوسيع قاعدة المشاركين في اللعبة، خاصة من الفتيات، وذلك اتساقاً مع استرايجية النادي الهادفة إلى جذب المزيد من المشاركين.

وبدأ تطبيق المرحلة الثانية من المبادرة في مدرسة أسماء للتعليم الأساسي الحلقة الأولى بنات ورياض الأطفال، وكانت المرحلة الأولى قد انطلقت بمدرسة الرويضة النموذجية للتعليم الأساسي ورياض الأطفال، حيث تم تأسيس مركز للشطرنج داخل المدرسة، وتم استقطاب العديد من الطالبات ضمن المبادرة التي لاقت تجاوباً كبيراً.

وأكدت كريمة المعيني، رئيس مجلس إدارة النادي، أن نجاح المبادرة الأولى ساهم في البدء بالمرحلة الثانية من خلال مدرسة أسماء للتعليم الأساسي، حيث نأمل أن يتم توسيع قاعدة المشاركة لتشمل العديد من المدارس خلال الفترة المقبلة.

ولفتت المعيني، إلى أن لعبة الشطرنج من أبرز الألعاب التي تساهم في تطوير الأبناء وتعمل على تنشيط عقولهم، وبالتالي كان من دور النادي إقامة العديد من المبادرات في هذا الشأن لنشر اللعبة بما يتماشى مع مكانتها.

وأوضحت كريمة المعيني، أن الدعم اللامحدود الذي يحظى به النادي من مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وسعادة عبد العزيز النومان الأمين العام للمجلس وتقديمهم كافة الإمكانيات للنادي كان له الأثر في جذب المزيد من اللاعبات للنادي ونشر اللعبة في مختلف المدارس بالشارقة.

وختمت المعيني بالتأكيد، على أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، لديه طموح كبير من أجل نشر اللعبة بلا حدود، حيث يأمل في المستقبل القريب زيادة عدد المدارس المشاركة في المبادرات من أجل المساهمة في دعم أبنائنا في المدارس.