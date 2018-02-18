نادي العين يكرم 4 من أساطيره بطريقة خاصة

الشارقة 24- محمود علي:

أطلق نادي العين أسماء 4 من أصحاب الإنجازات المشرفة مع النادي ورحلوا عن الدنيا على ملاعب أكاديمية كرة القدم رقم "1-2-3-4"، وذلك في خطوة تهدف لتأكيد الوفاء العيناوي الخالص للذين خلدوا بصمات مشرفة خلال مسيرتهم المهنية في قلعة البنفسج، وهم المدرب الفرنسي الذي أشهر إسلامه قبل وفاته، عبد الكريم ميتسو، والنجوم القدامى الذين "رحلوا عن الدنيا" مهدي أحمد وسالم سعيد وفهد النويس، "رحمة الله عليهم".

وتم الكشف عن هذه الخطوة بحضور غانم مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وسلطان راشد عضو مجلس الإدارة، المدير الرياضي لشركة كرة القدم، إلى جانب بعض أعضاء الجهازين الفني والإداري بأكاديمية الكرة، وهم عبد الله علي المشرف الإداري، وعلي خميس المدير الفني، وخلفان زايد إداري فريق تحت 15 سنة، وأحمد مرزوق النعيمي إداري فريق تحت 12 سنة، ومحمد زاهر السكرتير الفني لأكاديمية الكرة.

وحرص الهاجري، خلال برنامج إطلاق المبادرة على تكريم أبناء المرحوم "مهدي أحمد" وهم صالح وحسين وعلي، إلى جانب سيف نجل المرحوم "سالم سعيد العامري" في مشهد رائع يجسد مفهوم الوفاء لأهل العطاء، بالإضافة إلى إهداء قميص النادي رقم 12 الذي كان يرتديه المرحوم سالم سعيد العامري لنجله سيف، والقميص العيناوي رقم 18 الذي كان يرتديه المرحوم مهدي أحمد لأنجاله الثلاثة.



وقال الهاجري: "إن العين حريص على تنفيذ رؤية قيادة النادي والخاصة بتعزيز التواصل مع الجميع وخدمة المجتمع حتى أصبح هذا الكيان الشامخ نموذجاً رائعاً ظلت تنادي أكبر المؤسسات الرياضية في القارة الآسيوية كافة الأندية الأعضاء أن يحتذى به".

وأضاف: "نحن العيناوية نعيش حالة استثنائية تجعلنا دائماً نردد بأن انتمائنا "غير"، كونه يرتبط بالوجدان والمشاعر الصادقة تجاه هذا الكيان الشامخ بقيادته وقيمه ومبادئه وجماهيره الوفية، لذلك ستظل مبادرات النادي الخلاقة مستمرة على مر التاريخ كونها تحظى بكامل الرعاية وكل الدعم من رئاسة هذا الكيان ونفخر اليوم بإطلاق أسماء عدد من الذين ساهموا في إنجازات خالدة ارتبطت بتاريخ النادي قبل أن يرحلوا عن الدنيا تاركين ورائهم سيرة عطرة، وهم المدرب عبد الكريم ميتسو وفهد النويس ومهدي أحمد وسالم سعيد، لينضموا بذلك إلى أبرز معالم النادي في مبنى الأكاديمية التي تمثل مرحلة مهمة في مشوار تأسيس وتكوين الجيل الحالي والأجيال القادمة، كونه يحمل أسماء أبرز أساطير العين وأبناء النادي الأوفياء الذين قدموا الكثير لناديهم والكل يشهد لهم بحسن الخلق وطيب المعشر وحب الخير للجميع".