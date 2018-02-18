لاعبو التايكواندو بنادي الشارقة يواصلون التألق في بطولة الفجيرة الدولية

الشارقة 24- محمود علي:

استمر فريق تايكواندو نادي الشارقة الرياضي في تألقه لليوم الثاني على التوالي في بطولة الفجيرة الدولية السادسة للتايكواندو وذلك بعد أن حصد ثلاث ميداليات.

وتمثلت الميداليات في ذهبية حصل عليها محمد جمال، فيما حقق عبد الله غلوم وسلطان صلاح برونزيتين.

وكان الفريق قد حصل على 13 ميدالية في الافتتاح، منها 11 في فئة الأشبال عبر كلا من عبد العزيز هاشم ذهبية ومثلها لسالم عمر، و3 فضيات ظفر بها أمجد شاهين وكريم حاتم ومحمد يوسف، و6 برونزيات توج بها سعود عبد الله ومحمد عبد الفتاح وحمدان يعقوب وأحمد محمود وميثاء عبد الله ونجلاء عمر، وفي فئة الناشئين نال عمر ياسر الفضية، وظفر خليفة الشامسي بالبرونزية.