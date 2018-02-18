هزاع وخالد بن سلطان يتوجان الفائزين في المهرجان الدولي لركوب القدرة والتحمل

الشارقة 24 – وام:

اختتمت السبت، فعاليات مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي الثاني عشر لركوب القدرة والتحمل، الذي نظمته قرية بوذيب العالمية للقدرة التابعة لنادي تراث الإمارات، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية وأكاديمية بوذيب للفروسية، على مضامير القرية بمدينة الختم خلال الفترة من 14 إلى 17 فبراير الجاري، بمشاركة واسعة من قبل الفرسان والفارسات وإسطبلات الدولة العامة والخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وتوج الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لسباق كأس سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة لمسافة 243.15 كلم المصنف دولياً بثلاثة نجوم، حيث نال المركز الأول الفارس عبد الله محمد حسن الحمادي من إسطبلات الريف على صهوة الجواد "هيدالجو"، فيما حل في المركز الثاني الفارس راشد أحمد البلوشي من إسطبلات ند الشبا على صهوة الجواد "شاتانس إليوشن"، وحلت في المركز الثالث الفارسة فاطمة جاسم سعيد المري من إسطبلات دباوي على صهوة الجواد "نيران".

كما توجا الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق نفسه، وفقاً لقوانين بروتوكول بوذيب حيث انتزع كأس وسيارة وبطولة السباق الفارس راشد أحمد البلوشي من إسطبلات ند الشبا على صهوة الجواد "شاتانس إليوشن"، وحل في المركز الثاني الفارس زكريا إدريس هيلو من إسطبلات ورسان على صهوة الجواد "وهم"، وجاء في المركز الثالث الفارس عرفان علي نواب علي من إسطبلات النصر2 على صهوة الجواد "فلامنجو ديلاي".