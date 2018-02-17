لجنة سباق الأندية للثقافة والفنون بالشارقة تقر جدول فعاليات الدورة السابعة

الشارقة 24:



اعتمدت اللجنة العليا لسباق الأندية للثقافة والفنون بالشارقة، خلال اجتماعها، يوم الخميس، بمقر مجلس الشارقة الرياضي، جدول فعاليات الدورة السابعة لعام 2018م، في عدد من أندية الإمارة.



وارتأت اللجنة، أن تقوم بتوزيع فئات السباق التي تشمل: القرآن الكريم والشعر والعرض المسرحي والرسم والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي والقصة القصيرة والمعلومات العامة والإنشاد، على مختلف الأندية.



وأشاد مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو مجلس الشارقة الرياضي، الذي ترأس الاجتماع، بالنشاط الثقافي الذي يقدمه السباق، وتشجيع اللاعبين على الإقدام على هذا الجانب الهام.



وأعرب أعضاء اللجنة، عن سعادتهم بالنجاح الكبير الذي يحققه السباق، في تحفيز اللاعبين للاهتمام بالجوانب الثقافية، وقالوا بأنه يشكل نموذجاً متفرداً على مستوى الدولة في تمكين النشء، ليكونوا متميزين في الأنشطة المختلفة.



وأقرت اللجنة، بدء التنافس بين اللاعبين من مختلف أندية الإمارة، ومراكز الشباب والمعاقين، ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، في الحادي والعشرين من شهر إبريل المقبل، تحت شعار "عام زايد"، على أن يقام العرض المسرحي بناء على طلب الأندية، خلال الفترة من 23-25 من الشهر ذاته، وسباق القرآن الكريم في 22 و23 منه، كما سمت المشرفين على المسابقات.



وأسندت اللجنة، مهام رئاسة لجنة الإعداد للحفل الختامي، لعضو اللجنة عبد الرحمن بني ياس.