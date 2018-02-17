مجلس التوازن الاقتصادي يشارك في مبادرة "نمشي معاً"

الشارقة 24 – وام:

تفاعلاً مع مبادرة "نمشي معاً"، التي أطلقتها اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019 "، نظم مجلس التوازن الاقتصادي "توازن"، الجمعة، مسيرة لموظفيه في حديقة أم الإمارات بأبوظبي، بمشاركة سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي.

كما شارك في المسيرة، عدد من كبار المديرين وموظفي المجلس الذين أبدوا تفاعلاً وحماساً للمشاركة في هذه المبادرة النوعية ذات القيم الاجتماعية والصحية الجيدة.

وتهدف مبادرة "نمشي معاً" إلى إشراك ودمج ذوي الإعاقة الذهنية في المناسبات والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى حث المجتمع على الإقبال على العمل التطوعي.

وقال سيف المرزوقي المدير التنفيذي المساعد لشؤون التسويق والإعلام، "إن مشاركتنا اليوم في هذه الفعالية المهمة تأتي في إطار مساهمة مجلس التوازن المجتمعية واستجابته للمبادرات النوعية البناءة التي تعكس قيم وثقافة دولة الإمارات التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والمتمثلة في التآخي والتراحم والتآزر بين جميع أفراد المجتمع للارتقاء بأسلوب حياة مبنية على المشاركة والتضامن الحقيقي".

وأشار إلى أن هذه المبادرة ترسخ فينا أهمية الرياضة كأسلوب حياة بما تمثله من صفاء للذهن ونقاء للروح ونماء للعقل، يمتد أثرها ليتجاوز الأفراد ويشمل المجتمع برمته، ليصبح إيجابياً يافعاً وحيوياً ومنتجاً.