الوصل يفوز على النصر ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي

الشارقة 24 – محمود علي:

نجح الوصل في خطف بطاقة التأهل إلى مرحلة نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي، عقب فوزه على مضيفه النصر بهدف دون مقابل، سجله كايو في الدقيقة 48 من عمر مباراة إياب ربع النهائي التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة بإستاد نادي شباب الأهلي دبي بالعوير.

وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ونجح كايو في تسجيل هدف السبق، من عكسية مانديز التي وصلته داخل الصندوق ليسيطر على الكرة ويسدد بقوة في الشباك.

جدير بالذكر، أن فريق الوصل هو ثالث المتأهلين لنصف النهائي بعد كل من شباب الأهلي دبي ودبا.